Доход чиновников, в среднем, увеличится на 18000 рублей в год Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о повышении размеров окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области в 1,03 раза. Это индексация, которую глава региона утверждает каждый год.

Повышение окладов проводится для исполнения регионального закона «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области», в соответствии с которым ежегодно индексируется оклад губернатора, членов правительства, областных госслужащих, сотрудников Заксобрания региона, уставного суда, мировых судей.

В прошлом году аналогичный указ Евгений Куйвашев подписал 3 сентября 2019 года — тогда оклады увеличили в 1,043 раза.

Учитывая, что средний годовой доход свердловского чиновника, по данным Свердловскстата за 2018 год, составляет около 600 тысяч рублей, за 12 месяцев служащие теперь заработают на 18000 рублей больше.