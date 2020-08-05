Свердловский губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о повышении размеров окладов месячного денежного содержания государственных гражданских служащих Свердловской области в 1,03 раза. Это индексация, которую глава региона утверждает каждый год.
Повышение окладов проводится для исполнения регионального закона «Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской области», в соответствии с которым ежегодно индексируется оклад губернатора, членов правительства, областных госслужащих, сотрудников Заксобрания региона, уставного суда, мировых судей.
В прошлом году аналогичный указ Евгений Куйвашев подписал 3 сентября 2019 года — тогда оклады увеличили в 1,043 раза.
Учитывая, что средний годовой доход свердловского чиновника, по данным Свердловскстата за 2018 год, составляет около 600 тысяч рублей, за 12 месяцев служащие теперь заработают на 18000 рублей больше.
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