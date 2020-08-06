Карантин сказался и проведении торжественных мероприятий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 7 августа — 240-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 150-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области подтверждено 12 525 случаев заражения, выздоровели 8 483и скончались 278 жителей региона.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 877 135 (+5 241) случая заражения. Вылечились 683 592 (+7 235) пациентов — почти 78% от заболевших. Умерли 14 725 (+119) человек — почти 1,7% от заразившихся.

В Челябинской области, по данным на 7 августа, зафиксировано 95 случаев заражения коронавирусом за сутки (накануне было 98). Заболеваемость падает всю последнюю неделю, удерживаясь ниже показателя 100 заражений в сутки. «С начала пандемии произошло 12 525 случаев заражения, сейчас в стационарах и на дому лечатся 3726 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли четыре человека в возрасте от 67 до 92 лет, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровел за сутки 71 южноуралец, с начала пандемии — 8483 жителя области.

Карантин смягчили

Губернатор Алексей Текслер продлил карантин по коронавирусу в Челябинской области до 23 августа. При этом разрешено открыться музеям, спортивным секциям и учреждениям дополнительного образования. «В регионе сохраняется стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация, которая позволяет снять ряд ограничений. С соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора могут возобновить работу музеи, спортивные организации, организации дополнительного и дополнительного профессионального образования», — пояснили в правительстве.

COVID проник в два министерства

В двух министерствах Челябинской области зафиксирована вспышка коронавирусной инфекции, сообщили источники URA.RU в региональном правительстве. Среди заболевших — высокопоставленный сотрудник финансового ведомства. «COVID-19 заболел один из начальников управлений минфина, жена которого работает в минэкологии. Там заболели сразу четыре сотрудника», — рассказал собеседник.

Вспышка коронавируса в СМИ правительства

Сотрудники официального издания правительства и заксобрания Челябинской области «Южноуральской панорамы» заболели коронавирусом. Как сообщил URA.RU ее главный редактор Марк Рискин, коллектив переведен на удаленную работу. «У трех сотрудников газеты был подтвержден коронавирус, еще двое под подозрением. Практически весь коллектив отправлен на самоизоляцию, за исключением нескольких сотрудников, которые работают изолированно друг от друга в отдельных кабинетах. Еще неделю будем трудиться на удаленке», — сказал журналист.

Умер врач, заразившийся COVID-19

Челябинские медики продолжают нести потери из-за пандемии коронавируса. В Челябинске на 71-м году жизни скончался врач-анестезиолог, реаниматолог горбольницы №1. О том, что у врача был диагностирован COVID-19, URA.RU сообщили в медицинских кругах. В регионе это уже девятая смерть медработника, заразившегося коронавирусом. Ранее скончались земский врач в Брединском районе, терапевт из Златоуста, медсестра в Чебаркульском районе, преподаватель медуниверситета, участковый педиатр из Миасса, врач Верхнеуфалейской центральной городской больницы и заведующая детской хирургии горбольницы №1 Челябинска и сотрудница скорой помощи в Миассе.

Зэков лишили праздника

В этом году кинофестиваль «Надежда», который проводится в местах заключения в Челябинской области, впервые не состоится из-за коронавируса. Заключённые ждали этого события, поскольку жизнь за решеткой не богата на развлечения.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

Аттракционы в челябинском парке Гагарина будут работать и в понедельник. Жители и гости южноуральской столицы так соскучились по развлечениям за время карантина, что хотят развлекаться и в начале недели. Раньше в понедельник аттракционы закрывали на техобслуживание и санобработку, теперь ими можно будет воспользоваться с 14:00. Где и за сколько можно покататься в других парках областного центра, можно посмотреть здесь.

До 23 августа в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, однако большая часть ограничений уже снята «точечным» методом. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.