Тюменцев ждет отмена карантина

За прошедшие сутки коронавирус подтвердился у 74 тюменцев Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в Тюменской области коронавирус подтвердился у 74 человек. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Днем ранее заболевание также было диагностировано у 74 тюменцев. Если эпидобстановка по коронавирусу в регионе будет улучшаться, местные власти могут пойти на очередные послабления карантнина, который в Тюменской области действует до 16 августа.

«Тюменская область — 74 (случая подтвержденного коронавируса за сутки)», — сообщает федеральный оперштаб. Подробности о том, при каких обстоятельствах тюменцы стали носителями заболевания не приводятся. С начала пандемии диагностирован у 6655 жителей региона.

20 июля в Тюменской области был зарегистрирован рекорд по ежесуточной выявляемости заболевания: тогда вирус подтвердился у 112 человек. Уже несколько недель подряд в регионе фиксируется положительная динамика по этому показателю, что дает надежду тюменцам на скорую отмену карантина.

Ранее агентство писало о том, что губернатор Тюменской области пошел на очередные послабления карантина: с 4 августа в регионе разрешили возобновить полноценную работу кафе и ресторанам, были вновь открыты общественные бани. Режим повышенной готовности в Тюменской области продлен до 16 августа.