В ХМАО кандидаты на выборах объявили друг другу судебные войны

Югорские кандидаты в депутаты и мэры собираются оспаривать их регистрацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кандидаты на пост депутатов местных дум и глав сельских поселений в ХМАО готовятся к войне друг с другом. В ближайшее время ожидается целая череда судебных исков, в которых они попытаются оспорить решения о регистрации своих конкурентов. Об этом URA.RU сообщил источник, занимающийся организацией выборов.

«Регистрация кандидатов завершена, теперь участники выборов начинают бороться друг с другом. Одна из тактик заключается в том, чтобы доставить как можно больше проблем конкурентам. Поэтому сейчас избирательные штабы будут цепляться за каждую мелочь, чтобы выбить соперников их предвыборной гонки», — сообщил инсайдер. Он также добавил, что особое напряжение может быть между кандидатами в депутаты думу Мегиона.

Председатель избиркома ХМАО Денис Корнеев заявил, что пока официальных заявлений о подаче исков в суд от кого-либо из кандидатов не было. «Всего кандидатов зарегистрировано — 307, отказано — 46, утративших статус — 12», — прокомментировал Корнеев. Он уточнил, что сейчас кандидаты должны запустить избирательные кампании.

Ранее URA.RU сообщало, что на предстоящих осенью выборах в ХМАО оппозиция собирается составить серьезную конкуренцию представителям «Единой России». Избирательные кампании пройдут в десяти муниципалитетах, где избираются новые составы советов депутатов и глав поселений.