В ХМАО родители грозятся обратиться к Путину из-за дистанта

По мнению жителей ХМАО, только Путин может им ответить, к чему готовиться менее, чем через месяц Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы дистанционного обучения в России

Родителей ХМАО, чьим детям предстоит отправиться в первые классы, не убедили слова директоров школ и властей региона о том, что новый учебный год начнется в традиционном режиме — в классах. И теперь родители заговорили о необходимости спросить об этом у президента России Владимира Путина. Об этом URA.RU рассказала директор школы из Нижневартовска.

«Родительские чаты — это особый вид ужаса, с которым мы — педагоги, никак не можем бороться. Мне коллеги-директора рассказывают, что объединяются целые классы и собираются писать запрос в приемную Путина, чтобы получить официальный ответ. С этим ответом они собираются идти в школу и требовать, в случае дистанционного обучения, его отмены», — добавила педагог.

Журналист URA.RU смог пообщаться с жительницами города, чьи дети в этом году идут в школу. Ни одна из них не решилась сделать это открыто, но четверо из пятерых подтвердили, что такое письмо с вопросами Путину готовится. В свою очередь директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин сообщил, что дистанционное образование будет использоваться только если образовательный процесс по-другому невозможно реализовать и его, иначе, придется остановить. «Учитывая нормализацию эпидситуации мы готовимся выйти первого сентября в очном формате и вариант дистанта в настоящий момент не рассматривается», — добавил чиновник, напомнив, что с нового года дети будут учиться в отдельных кабинетах, а часть школьников перейдут на вторую смену.

Ранее URA.RU писало, что в России не планируют переходить на дистанционное обучение. Об этом заявил врио главы Рособрнадзора Анхор Музаев. Об этом же говорил и министр просвещения России Сергей Кравцов.