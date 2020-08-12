Названы признаки приближающейся смерти

У пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы признаки появляются за две недели до смерти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Слабое самочувствие, одышка и вялость могут говорить о том, что человек находится на грани жизни и смерти. Об этом журналистам рассказал врач-кардиолог Анатолий Трифонов.

По словам медика, у пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы признаки появляются приблизительно за две недели до летального исхода. Сигналами могут служить панические атаки, потеря сознания, расширение зрачков и неестественный цвет лица. «Главные, предшествующие смерти симптомы — это изменение цвета кожи от телесного оттенка к синему, похолодание конечностей, судороги», — рассказал врач в интервью «Вечерней Москве». Также может выделяться пена из ротовой полости, добавил кардиолог.

Ранее стало известно, что падение уровня тромбоцитов в крови указывает на значительное ухудшение состояния зараженного коронавирусом и его возможную смерть от осложнений. К такому выводу пришли исследователи из Университета Вероны и университетской клиники Падуи (Италия) совместно с коллегами из США.

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