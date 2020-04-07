Врачи нашли признак, указывающий на скорую смерть больного коронавирусом

Уровень тромбоцитов в крови может указать на ухудшение состояния инфицированного Covid-19 Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Падение уровня тромбоцитов в крови указывает на значительное ухудшение состояния зараженного коронавирусом и его возможную смерть от осложнений. К такому выводу пришли исследователи из Университета Вероны и университетской клиники Падуи (Италия) совместно с коллегами из США.

«Низкое количество тромбоцитов связано с повышенным риском тяжелого течения заболевания и смертности у пациентов с коронавирусом», — приводят «Известия» выводы медиков. Свои заключения ученые сделали на основе изучения ряда научных статей о пациентах с Covid-19. В исследование попали 1779 пациентов, 399 (22,4%) из которых были в тяжелом состоянии.

Российские ученые также полагают, что анализ крови поможет понять тяжесть состояния больного с коронавирусом. Выполнить такой анализ можно в любой клинической лаборатории. На основании теста врачи смогут оценивать состояние больного и принимать решения о ходе лечения.

Тромбоциты отвечают за сохранение жидкого состояния крови, остановку кровотечений при повреждениях стенок сосудов и растворение тромбов, пояснил изданию научный сотрудник лаборатории анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Давид Наимзада. Если этот механизм нарушен, это говорит о резком ухудшении состояния организма в целом.

Ранее в правительстве РФ рассказали, что анализы на коронавирус для россиян будут бесплатными. Сделать их можно по полису обязательного медицинского страхования, сообщает «Утро.ру».