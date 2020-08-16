Сын челябинского экс-губернатора судится с церковью за миллионы

Сын Бориса Дуровского (слева) судится с церковью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

ООО «ЧелябСтройКомплект» Александра Дубровского, сына челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского, подало апелляцию на решение Арбитражного суда области о взыскании с него 6 млн рублей в пользу АНО «Духовно-просветительский центр имени священномученика Петра митрополита Крутицкого». Дата рассмотрения жалобы пока не назначена, говорится на сайте суда.

Дубровский-младший ранее заявлял корреспонденту URA.RU, что не согласен с вердиктом первой инстанции. «Мы однозначно оспорим это решение», — говорил бизнесмен.

Церковь в лице магнитогорской организации подала в суд на ООО «ЧелябСтройКомплект» за срыв срока строительства здания, субсидию на которое выделило Федеральное агентство по делам национальностей. Компания Дубровского обращалась со встречным иском о взыскании 2,8 млн рублей, но разбирательство проиграла.

До 29 июня 2018 года учредителем «ЧелябСтройКомплекта» был Борис Дубровский. После этого он оформил фирму на сына Александра Дубровского.