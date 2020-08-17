Друг Ефремова рассказал, как актер живет под домашним арестом

Михаил Ефремов находиться под домашним арестом почти 70 дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Находясь под домашним арестом, актер Михаил Ефремов дышит воздухом у открытого окна после наступления темноты. Об этом рассказал друг Ефремова.

«Можно сказать — гуляет в квартире у окна», — приводит слова друга Ефремова « Федеральное агентство новостей ». Он добавил, что любому человеку нужны прогулки на свежем воздухе, и даже в СИЗО заключенные гуляют каждый день, однако Ефремову в прогулках было отказано.

На Михаила Ефремова надели электронный браслет, однако он не собирается скрываться или нарушать решение суда, отметил его друг. Днем актер не подходит к окну, чтобы не привлекать внимание соседей и очевидцев, а высовывается из окна только с наступлением темноты, заключил его друг. Михаил Ефремов провел под домашним арестом уже 68 дней.

Михаил Ефремов попал в ДТП в начале июня. В состоянии опьянения он врезался в другую машину, ее водитель Сергей Захаров позднее погиб в больнице. Актер был отправлен под домашний арест.

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