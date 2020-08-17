Друг Ефремова рассказал, как актер живет под домашним арестом

Находясь под домашним арестом, актер Михаил Ефремов дышит воздухом у открытого окна после наступления темноты. Об этом рассказал друг Ефремова.
«Можно сказать — гуляет в квартире у окна», — приводит слова друга Ефремова «
На Михаила Ефремова надели электронный браслет, однако он не собирается скрываться или нарушать решение суда, отметил его друг. Днем актер не подходит к окну, чтобы не привлекать внимание соседей и очевидцев, а высовывается из окна только с наступлением темноты, заключил его друг. Михаил Ефремов провел под домашним арестом уже 68 дней.
Михаил Ефремов попал в ДТП в начале июня. В состоянии опьянения он врезался в другую машину, ее водитель Сергей Захаров позднее погиб в больнице. Актер был отправлен под домашний арест.
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