Ямальцы смогут воспользоваться субсидией на авиаперелеты в ряд городов России
Кандидаты от КПРФ жалуются на администрацию Ноябрьска — в правительство Ямала назначен новый чиновник — для ямальцев ввели субсидии на авиаперелеты. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 18 августа — в обзоре URA.RU:
Коммунисты обвинили власти Ноябрьска
- Кандидат в законодательное собрание округа от КПРФ Александр Бондарчук направил обращение в окружной избирком, где обвинил администрацию Ноябрьска в создании помех для ведения агитационной кампании.
В правительство округа назначен новый чиновник
- Замдиректора департамента имущественных отношений ЯНАО стала Ирина Гилева.
- Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал приказ о назначении главы ведомства Сергея Черняева.
Ямальцы будут меньше платить за авиаперелеты в ряд городов РФ
- Правительство РФ расширило список авиационных маршрутов, субсидируемых из федерального бюджета. Жители Салехарда, Нового Уренгоя, Надыма и Ноябрьска теперь смогут на льготных основаниях совершить перелеты в несколько крупных городов России.
Главврач скорой помощи Ноябрьска пожаловался на нехватку автомашин
- На встрече руководителя скорой помощи Виктора Гордиенко с губернатором Дмитрием Артюховым заявил, что скорой не хватает машин для дежурств в труднодоступных местах. Также Гордиенко отметил, что здание, в котором находится медчасть, не отвечает санитарным требованиям. Глава региона пообещал, что выполнит требования медиков.
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