17 августа 2020
16 августа 2020
15 августа 2020
14 августа 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 18 августа. Ямальцы смогут меньше платить за авиаперелеты, коммунисты Ноябрьска жалуются в избирком на администрацию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. ЯНАО , самолет
Ямальцы смогут воспользоваться субсидией на авиаперелеты в ряд городов России Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Кандидаты от КПРФ жалуются на администрацию Ноябрьска — в правительство Ямала назначен новый чиновник — для ямальцев ввели субсидии на авиаперелеты. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 18 августа — в обзоре URA.RU:

Коммунисты обвинили власти Ноябрьска

В правительство округа назначен новый чиновник

Ямальцы будут меньше платить за авиаперелеты в ряд городов РФ

Главврач скорой помощи Ноябрьска пожаловался на нехватку автомашин

  • На встрече руководителя скорой помощи Виктора Гордиенко с губернатором Дмитрием Артюховым заявил, что скорой не хватает машин для дежурств в труднодоступных местах. Также Гордиенко отметил, что здание, в котором находится медчасть, не отвечает санитарным требованиям. Глава региона пообещал, что выполнит требования медиков.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «Ямал» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...