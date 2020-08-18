Из-за COVID школам вновь грозит удаленка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 18 августа, — 251-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 161-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным coronavirus-monitor, количество зараженных по всему миру достигло отметки в 22 037 612 человек (+197 843 за сутки). Вылечились 14 966 797 пациентов (+224 937), жертвами инфекции стали 782 991 человек (+4 056).

Больше всего заболевших зарегистрировано в США, где соответствующий диагноз поставлен 5 612 027 людям. Следом идет Бразилия (3 363 235), Индия (2 701 604) и Россия (927 899).

Вакцина и лекарство от коронавируса

В центре «Вектор» стартовал новый этап испытания второй в России вакцины от COVID-19. Препарат испытывают на добровольцах. Все они чувствуют себя хорошо. Глава Челябинской области Алексей Текслер стал первым губернатором, который получит вакцину от коронавируса для своего региона. Его уже пытаются догнать главы остальных регионов России, но им придется встать в очередь.

Открыто новое лекарство против коронавируса. Американские ученые выяснили, что уже используемый ранее препарат эбселен эффективен в борьбе против инфекции.

В Китае выдали первый патент на вакцину против COVID-19. Тестирование на образцах мышей и морских свинок показало, что вакцина обладает хорошей иммуногенностью, способна в течение короткого времени вызвать интенсивную клеточную и гуморальную иммунную реакцию организма.

Коронавирус в России

За последние сутки в РФ зарегистрировано 4 892 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. По официальным данным, скончалось 55 человек, вылечились от инфекции 3 133 пациентов. Россиянам рассказали, как отличить коронавирус от гриппа и простуды. По мнению врачей, COVID в отличие от ОРВИ начинается постепенно. Легкая форма заболевания может длиться до 14 дней. При этом грипп и другие вирусные инфекции начинаются резко — в течение трех—семи дней.

Приход второй волны коронавируса будет связан не с началом учебного года, а с завершением периода отпусков в сентябре—октябре. В этом уверен глава свердловского Минздрава Андрей Карлов. Он считает, что главная задача сейчас состоит в вакцинации. По мнению специалиста, если COVID встретится с гриппом, лечить человека будет гораздо сложнее.

В некоторых российских школах учителей обяжут носить защитные маски в новом учебном году в целях профилактики коронавируса. Введение соответствующего режима будет зависеть от эпидемиологической ситуации в конкретном регионе. При этом школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке». По мнению врача и телеведущей Елены Малышевой, риск заражения для учителей и воспитателей не выше, чем для представителей других профессий.

Россия может начать авиасообщение с Китаем и Вьетнамом. В настоящий момент ведутся переговоры. Евросоюз также может открыть авиасообщение с Россией до конца года. Однако россияне уже начали терять интерес к зарубежным курортам. Туроператоры ожидают, что еще минимум полгода россияне по-прежнему отдавать предпочтение поездкам внутри страны.

Коронавирус в мире

Ситуация с COVID-19 в Турции весьма напряженная. По словам местных жителей, заболевших инфекцией «полно», но власти это скрывают, чтобы не отпугивать туристов. По словам представителей медицинской ассоциации «Турецкое торакальное общество», страна скоро достигнет «второго пика первой волны» заболеваемости. Количество ежедневных случаев COVID продолжает расти.

Международная группа ученых выяснила, что депрессия и повышенная тревожность являются самыми опасными состояниями при заражении коронавирусом. С ними болезнь проходит тяжелее и чаще приводит к смерти. Кроме этого, хирург из Атланты рассказал о неожиданных психологических последствиях COVID. По ее словам, люди все чаще оказываются недовольны своей внешностью. Из-за этого они стали постоянно обращаться к пластическим хирургам.

ВОЗ назвала фактор, влияющий на смертность от COVID-19. Появляется все больше свидетельств того, что загрязнение воздуха повышает риск летального исхода при заболевании легких вследствие COVID-19, в связи с этим существует острая необходимость удвоить усилия по борьбе с данной проблемой.