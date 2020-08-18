Президент Мали объявил о своей отставке после ареста

Президент Мали Ибрагима Бубакара Кейта объявил об отставке и роспуске парламента. Это случилось спустя несколько часов после того, как его задержали мятежники.
«Я решил оставить свои полномочия, начиная с этого момента… Я не хочу, чтобы пролилась кровь ради того, чтобы сохранилась моя власть», — цитирует президента РИА «Новости».
Сегодня произошло восстание военных на базе Кати, которое сопровождалось перестрелкой. Солдаты ворвались в резиденции главы государства Себеникоро в столице страны — Бамако. Они арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Представителей власти доставили на армейскую базу Кати. По всему городу начались погромы государственных учреждений и офисов. Люди занялись мародерством. Посольство России в Мали и Нигере призвало россиян, находящихся в Бамако, проявить максимальную осторожность.
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