18 августа 2020

Президент Мали объявил о своей отставке после ареста

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент Мали покинул свой пост Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Президент Мали Ибрагима Бубакара Кейта объявил об отставке и роспуске парламента. Это случилось спустя несколько часов после того, как его задержали мятежники.

«Я решил оставить свои полномочия, начиная с этого момента… Я не хочу, чтобы пролилась кровь ради того, чтобы сохранилась моя власть», — цитирует президента РИА «Новости».

Сегодня произошло восстание военных на базе Кати, которое сопровождалось перестрелкой. Солдаты ворвались в резиденции главы государства Себеникоро в столице страны — Бамако. Они арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Представителей власти доставили на армейскую базу Кати. По всему городу начались погромы государственных учреждений и офисов. Люди занялись мародерством. Посольство России в Мали и Нигере призвало россиян, находящихся в Бамако, проявить максимальную осторожность.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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