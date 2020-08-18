Лидеры мятежных военных в Мали арестовали президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе. Представителей власти доставили на армейскую базу Кати.
«Арестованные мятежниками президент Мали Ибрагим Бубакар Кейта и глава правительства Бубу Сиссе доставлены на армейскую базу Кати около 16:30 по местному времени», —передает «Национальная служба новостей».
Отмечается, что политический кризис в африканском государстве продолжается уже несколько месяцев. Оппозиционные силы требуют от президента Ибрагима Бубакара Кейта подать в отставку. Сегодня произошло восстание военных на базе Кати, которое сопровождалось перестрелкой. Солдаты ворвались в резиденции главы государства Себеникоро в столице страны — Бамако. По всему городу начались погромы государственных учреждений и офисов. Люди занялись мародерством.
Посольство России в Мали и Нигере призвало россиян, находящихся в Бамако, проявить максимальную осторожность, передает «Пятый канал». Дипломаты порекомендовали гражданам без надобности не выходить в город и избегать скопления людей. Ситуацию прокомментировал и замглавы МИД Михаил Богданов. Он подчеркнул, что Россия многое сделала для малийского народу. Поэтому ситуация не должна отразиться на характере отношений между странами, пишет «Ридус». Представитель МИД полагает, что через некоторое время должно последовать официальное заявление повстанцев. Военные объяснят, «что они сделали, какие цели были этого выступления, какие дальнейшие планы». По словам замглавы МИД, сотрудники российского посольства в Мали находятся в безопасности.
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