Спикера думы в ХМАО хотят лишить средств к существованию

А вместе с ней зарплаты предлагают лишить и ее заместителя Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жители Мегиона (ХМАО) хотят лишить зарплаты председателя местной думы Елены Коротченко и ее заместителя Владимира Бойко. Для этого предлагается провести референдум. С такой инициативой выступил житель Мегиона Александр Ульрих.

«У [нас] есть право выступить с предложением, чтобы лишить председателя думы и его заместителя зарплаты. Высвободившиеся деньги направить на социальные проекты», — предложил Ульрих в популярном в Мегионе (7,5 тысячи подписчиков) сообществе «Мегион Онлайн» в соцсети «ВКонтакте».

Предложение вызвало одобрение среди подписчиков: «Не делает работу, значит и зарплату нужно убрать. Можно и бесплатно ничего не делать», — считает Альмира Стрелкова. Но были и те, кто счел инициативу вредной. «Зарплата нужна. Она позволяет не рассеивать внимание на мысли о том, как жить, а заняться проблемами города», — пишет Владимир Тимочко.

Судя по декларации о доходах Коротченко и Бойко, в 2018 году они заработали по 4 млн 899 тысяч и 3 млн 639 тысяч рублей соответственно. Их декларации за 2019 на сайте думы отсутствуют. Дозвониться до обоих журналисту URA.RU не удалось. Источник в политических кругах Мегиона предположил, что о зарплатах думцев заговорили, чтобы дискредитировать депутатов. «Выборы скоро. Это начало только», — считает инсайдер, который предсказал войну кандидатов в депутаты мегионской думы. Выборы там пройдут 13 сентября.

Ранее URA.RU сообщало, что депутаты Пыть-Яха в конце 2019 года приняли решение о том, чтобы руководители думы продолжили работать без зарплаты.