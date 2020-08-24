Перед выборами губернатора Пермского края готовят провокацию

У Александра Репина не получится затянуть до сентября процесс по оспариванию снятия его с выборов Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Незарегистрированный кандидат в губернаторы Пермского края Александр Репин пытается затянуть судебный процесс по его отстранению. Об этом URA.RU рассказал источник, знакомый ситуацией. Якобы такая неопределенность поможет Репину держать других кандидатов в напряжении.

«Побег Репина с оглашения решения суда похож на попытку затянуть процесс. Видимо, хочет других кандидатов держать в страхе перед выборами», — рассказал URA.RU инсайдер. Он полагает, что Репин хочет затянуть процесс практически до самих выборов, но это у него не выйдет по объективным причинам.

По закону (кодексу административного судопроизводства) Репин может подать апелляционную жалобу в течение пяти дней со дня принятия судом решения. При этом суду апелляционной инстанции отводится также пять дней на рассмотрение жалобы. Ожидается, что Репин подаст жалобу до 26 августа, а суд ее рассмотрит до 31 августа.

«Репин, видимо, полагает, что тут идут общие сроки. И если он сбежал с оглашения, где ему отказали по всем пунктам, то он как бы и не знает про это решение. Так, видимо, он хочет дольше оставаться в новостной повестке», — говорит инсайдер. Сын Репина Сергей в беседе с корреспондентом URA.RU не смог ответить на вопросы про сроки подачи жалобы и про причины ухода его отца из перед оглашением решения.

Выборы губернатора Пермского края пройдут с 11 по 13 сентября. В них участвуют самовыдвиженец Дмитрий Махонин, Олег Постников от ЛДПР, Ксения Айтакова от КПРФ и Евгений Козлов от «Патриотов России».