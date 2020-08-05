Заболевших коронавирусом челябинских медиков оставили без выплат

Более 619 тысяч рублей не досчитались медики Дорожной клинической больницы РЖД в Челябинске, заболевшие коронавирусом. Руководство лечебного учреждения даже не стало создавать комиссию, необходимую для оформления страховок, сообщили URA.RU в Уральской транспортной прокуратуре.
«Комиссия по расследованию страховых случаев, связанных с заболеванием COVID-19, не создавалась. Это стало препятствием для получения страховых выплат девяти врачам и сотрудникам больницы», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. После вмешательства прокуратуры комиссия была создана и в срочном порядке провела девять заседаний. Документы на заразившихся при исполнении служебных обязанностей работников были подготовлены и отправлены в Фонд социального страхования.
«Заместитель главного врача лечебного учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности. Врачам и медицинским работникам произведены фактически выплаты в размере 619 тыс. рублей», — констатировали в прокуратуре.
Челябинская область находится на первом этапе отмены карантина, режим повышенной готовности продлен до 9 августа. В области запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и транспорте обязательны маски. Потери бюджета региона от экономических последствий пандемии оцениваются в 50 млрд рублей.
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