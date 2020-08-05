05 августа 2020
04 августа 2020

Заболевших коронавирусом челябинских медиков оставили без выплат

© Служба новостей «URA.RU»
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Инспекционная поездка Алексея Текслера в Касли и Озерск. Челябинская область, красный крест, скорая помошь
На врачах едва не «сэкономили» более 600 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Более 619 тысяч рублей не досчитались медики Дорожной клинической больницы РЖД в Челябинске, заболевшие коронавирусом. Руководство лечебного учреждения даже не стало создавать комиссию, необходимую для оформления страховок, сообщили URA.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

«Комиссия по расследованию страховых случаев, связанных с заболеванием COVID-19, не создавалась. Это стало препятствием для получения страховых выплат девяти врачам и сотрудникам больницы», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. После вмешательства прокуратуры комиссия была создана и в срочном порядке провела девять заседаний. Документы на заразившихся при исполнении служебных обязанностей работников были подготовлены и отправлены в Фонд социального страхования.

«Заместитель главного врача лечебного учреждения привлечен к дисциплинарной ответственности. Врачам и медицинским работникам произведены фактически выплаты в размере 619 тыс. рублей», — констатировали в прокуратуре.

Челябинская область находится на первом этапе отмены карантина, режим повышенной готовности продлен до 9 августа. В области запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и транспорте обязательны маски. Потери бюджета региона от экономических последствий пандемии оцениваются в 50 млрд рублей.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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