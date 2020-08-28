Названы темы итоговых сочинений для учеников 11-х классов

Итоговое сочинение является допуском к ЕГЭ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Выпускники школ будут писать итоговые сочинения по направлениям, касающиеся исторических событий, открытий перед человечеством и отношения между людьми. Об этом рассказали на VII Общероссийском родительском собрании.

«У нас есть традиция, перед первым сентября объявлять направления тем сочинений для 11-х классов, мы эту традицию не будем нарушать», — цитирует ТАСС министра просвещения РФ Сергея Кравцова. По его словам, сдача пройдет в декабре, однако сами темы в рамках этих направлений будут представлены перед началом сочинения.

В знак признательности и благодарности врачам, Кравцов попросил огласить направления тем сочинений министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. Первая тема — «Забвению не подлежит» (исторические события память о которых не имеет срока давности). Вторая — «Я и другие» (человек среди людей; проблема конфликта, понимания). Третья — «Между прошлым и будущим: портрет моего поколения» (культурные запросы, литературные пристрастия, жизненные оценки). Четвертая тема — «Время перемен» (изменения, стоящие перед человечеством). Пятая — «Разговор с собой» (вопросы, которые человек задает себе; внутренние переживания).

Итоговое сочинение является допуском к сдаче Единого государственного экзамена, оценивается по системе «зачет-незачет». Ученики 11-х классов, которые не смогут сдать сочинение, имеют право написать его в дополнительные сроки.

Ранее сообщалось, что из-за коронавируса будет отменен единый звонок. У каждого класса будут свои перемены, уточняет телеканал 360. Также на фоне эпидемии Роспотребнадзор ограничил доступ родителей в школы. Они смогут попасть на территорию учебных заведений «только в случае необходимости», пишет «Национальная служба новостей».

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