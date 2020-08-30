Николай Смирнов рассказал, как в Свердловской области идет создание комфортной городской среды Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Свердловская область почти на треть выполнила годовые планы по реализации нацпроекта «Комфортная городская среда». Об этом заявил свердловский министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов во время посещения Нижнего Тагила.

«В этом году в Свердловской области планируется благоустроить 102 общественных территории, более 30 уже сданы», — рассказал член областного кабмина. Работы по благоустройству должны закончиться не позднее 1 ноября. Во время инспекционной поездки он оценил, насколько эффективно власти Нижнего Тагила тратят федеральные и областные субсидии. Как сообщили URA.RU в тагильской мэрии, министр посетил экопарк «Муринские пруды», парк Победы, мемориал воинской славы на Центральном кладбище, площадь на улице Зари, многофункциональную площадку Девятого поселка и несколько благоустроенных дворов.

По словам Николая Смирнова, принципиальных замечаний к властям Нижнего Тагила у него нет. «За последние 3 года более 660 миллионов рублей по федеральной программе „Комфортная городская среда“ было направлено в Нижний Тагил. То, что мы сегодня увидели, показывает, что глава города и городская администрация очень внимательно прислушивается к жителям», — заявил министр. С мэром Владиславом Пинаевым Смирнов обсудил перспективы благоустройства в 2021 году, контракты будут заключены до 1 октября, сокращения финансирования, несмотря на коронавирусный кризис, не предвидится.

Владислав Пинаев констатировал, что нацпроект позволил благоустроить не только центр города, но и отдаленные территории. «В целом на реализацию нацпроекта нам в этом году выделено 250 миллионов рублей. Мы делаем 4 общественных территории и 18 дворов. Деньги выделяются большие, но оценка жителей намного дороже — им самим, своими силами это никогда не сделать», — рассказал Владислав Пинаев.