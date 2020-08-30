ЧП произошло в ГКБ №40 Фото: gkb40.ur.ru

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В ГКБ № 40 Екатеринбурга из окна одного из корпусов на днях выпала пациентка. Об этом URA.RU сообщили источники в медицинских кругах столицы Урала.

«Женщина выпала из окна шестого этажа, — рассказал инсайдер. — К счастью, она жива — ее продолжают лечить в этой же больнице, но теперь уже в травматологии». В пресс-службе ГКБ № 40 отказались комментировать произошедшее.

Это уже второй подобный случай: 20 августа из окна четвертого этажа одного из корпусов клиники выпал пациент. К сожалению, мужчина скончался. «Коллектив ГКБ 40 скорбит о произошедшем, выражает соболезнования близким погибшего», — прокомментировали тогда в пресс-службе больницы.

ГКБ № 40 является ведущим медучреждением Екатеринбурга и региона по лечению коронавирусной инфекции — ее инфекционное отделение принимает самых сложных пациентов. В больничном городке есть лишь два высоких здания: хирургический корпус (9 этажей) и терапевтический (7 этажей), все остальные корпуса — не выше пяти этажей.