01 сентября 2020

Влиятельный свердловский политик лишился поддержки своей партии

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, зяблицев евгений, орлов алексей
Депутат свердловского ЗС Евгений Зяблицев официально перестал быть главой свердловских «пенсионеров» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат свердловского заксобрания от избирательного округа №10 Евгений Зяблицев потерял членство в «Партии пенсионеров за социальную справедливость». Как сам Зяблицев сообщил URA.RU, накануне состоялось общее собрание Свердловского отделения партии, где его полномочия в качестве председателя правления были прекращены.

«Сразу после выборов в Екатеринбургскую городскую думу, когда федеральное руководство приняло решение о снятии партии с выборов, я подал заявление о выходе из ее рядов. Мы судились почти 4 года, и наконец недавно суд обязал Минюст исключить меня из членов «Партии пенсионеров», — рассказал депутат. Он не стал комментировать переговоры с другими партиями относительно возможности выдвижения на выборы депутатов заксобрания в 2021 году. Ранее источники агентства сообщали, что Зяблицев договаривается об этом с региональным отделением «Единой России».

Вместо Зяблицева региональное отделение «Партии пенсионеров» возглавил глава попечительского совета благотворительного фонда «Бажов» и МРОР «Союз работодателей ЖКХ» Сергей Полыганов. Кроме него сроком на 4 года избраны новые члены правления и контрольно-ревизионной комиссии регионального отделения. Документы направлены в Минюст. Получить комментарий Сергея Полыганова относительно перспективы участия партии в выборах депутатов заксобрания в 2021 году не удалось.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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