02 сентября 2020

Свердловские власти прекращают обсуждать коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
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Совещание на тему: «Реализация национального проекта «Экология» в Уральском федеральном округе с участием Полномочного представителя Президента России в УрФО Николая Цуканова и губернаторов округа. Челябинск, куйвашев евгений, портрет
Губернатор собирает мэров втрое реже, чем в разгар пандемии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Губернатор Евгений Куйвашев сократил количество расширенных штабов, на которых обсуждается борьба с коронавирусом, рассказал собеседник URA.RU в правительстве региона. В графике главы Свердловской области на сентябрь указано, что заседания будут проводиться один раз в неделю.

Регулярные расширенные штабы по борьбе с коронавирусом Евгений Куйвашев начал регулярно проводить в марте. Мероприятия проходили в режиме ВКС, на них присутствовали члены кабмина и главы муниципальных образований региона. В марте—июле еженедельно проходило по 3 совещания, в конце июля и августе — по два совещания в неделю.

В Департаменте информполитики губернатора подтвердили сокращение числа заседаний. «Периодичность диктуется целесообразностью. На прошлой неделе в преддверии учебного года было много вопросов, требующих обсуждения и решения. Собирались два раза. На этой неделе такого объема вопросов, чтобы собирать всех, пока нет. Все внимательно наблюдают и анализируют начало учебного года», — уточнили в ведомстве.

В свердловском Роспотребнадзоре не подтвердили не опровергли сокращение числа заседаний, уточнив, что в августе в разные недели проходило и по одному, и по два сообщения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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