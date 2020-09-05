По мнению политика, так на Западе хотят помешать российской вакцине от коронавируса выйти на мировые рынки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Ситуация с Алексеем Навальным используется некоторыми западными политиками как предлог для введения санкций против РФ из-за разработки вакцины от коронавируса. С таким мнением выступил глава ЛДПР Владимир Жириновский.

«Это можно увязать с вакциной от коронавируса. Они хотят наложить санкции. Вот якобы Алеша заболел и ведь не показывают его. Наверняка Алеша уже гуляет по ночным клубам Берлина, но его не показывают», — заявил Жириновский в эфире телеканала НТВ.

Желающие ввести санкции против России будут нацеливать их на фармацевтические предприятия, считает Жириновский. По его мнению, таким образом на Западе хотят помешать российской вакцине от коронавируса выйти на большее количество рынков. Кроме того, западные страны хотят помешать строительству «Северного потока — 2» и будут давить на Германию, используя ситуацию с Навальным, заявил Жириновский. Однако в иностранных СМИ сообщают, Германия не откажется от «Северного потока — 2», передает телеканал 360.

Алексей Навальный находится в Берлине в клинике Charite, куда его доставили из Омска. Он в коме, немецкие ученые обнаружили в его организме яды из группы «Новичок», которыми ранее был отравлен экс-сотрудник российских спецслужб Сергей Скрипаль.

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