Куйвашев начал встречи с ключевыми меценатами региона

Губернатор приехал к Андрею Козицыну в Верхнюю Пышму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Евгений Куйвашев сегодня встретился с генеральным директором холдинга УГМК Андреем Козицыным. Вместе они открыли крупнейший в Свердловской области Центра проведения демонстрационных экзаменов WorldSkills.

На создание центра на базе Верхнепышминского механико-технологического техникума «Юность» регион выделил 84,7 миллиона рублей. На эти деньги были куплены приборы, тренажеры, оргтехника, мультимедийное оборудование. УГМК вложил в объект 40 миллионов рублей, отремонтировав здания учебных мастерских Центра.

«Этот центр — совместный проект правительства Свердловской области и компании УГМК. Главная цель его реализации — совершенствование образовательного процесса, внедрение новых методик в подготовку специалистов. Хочу поблагодарить УГМК и лично Андрея Анатольевича Козицына за сотрудничество в этом направлении», — заявил на церемонии открытия Евгений Куйвашев.

В течение недели Евгений Куйвашев также планирует проверить ход работ на объектах, которые будут использоваться на Универсиаде. По данным инсайдеров URA.RU, в процессе он встретится с миллиардером Дмитрием Пумпянским — подконтрольное его «Группе Синара» акционерное общество «Синара-Девелопмент» стало единственным исполнителем государственных контрактов при подготовке объектов Универсиады.

Свердловский бизнес с начала пандемии помогал региону, закупая средства защиты и аппараты ИВЛ. УГМК, РМК, «Сима-ленд» и другие участники Фонда святой Екатерины направили на эти цели более 1 млрд рублей, Союз промышленников и предпринимателей (президент — Дмитрий Пумпянский) — более 107 млн рублей.