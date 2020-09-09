09 сентября 2020
08 сентября 2020

Самое актуальное в ХМАО на 10 сентября. Родители недовольны горячим питанием школьников, больше половины населения Югры получат прививки от гриппа

© Служба новостей «URA.RU»
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Питание в школах Курган, хлеб, компот, горячее блюдо, столовая, еда, школьный обед, школьное питание
Родители недовольны питанием детей в школах Сургута Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Родители Сургута недовольны питанием школьников — министр образования прибыл в Когалым — медики Югры должны будут привить от гриппа больше половины населения округа — учредитель строительной компании скрылся от следствия за рубеж. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 10 сентября — в обзоре URA.RU:

Родители Сургута раскритиковали бесплатное питание в школах

В Когалым приехали высокопоставленные федеральные чиновники

В Югре планируют привить от гриппа большинство населения

Бизнесмен из Сургута скрылся от следствия в Украине

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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