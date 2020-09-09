Родители недовольны питанием детей в школах Сургута
Родители Сургута недовольны питанием школьников — министр образования прибыл в Когалым — медики Югры должны будут привить от гриппа больше половины населения округа — учредитель строительной компании скрылся от следствия за рубеж. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 10 сентября — в обзоре URA.RU:
Родители Сургута раскритиковали бесплатное питание в школах
- Жители Сургута недовольны, как питаются ученики начальных классов в школах. Родители возмущаются качеством и однообразием блюд.
В Когалым приехали высокопоставленные федеральные чиновники
- В Югру прилетели министр науки и высшего образования Валерий Фальков и первый замминистра культуры Сергей Обрывалин. Они вместе с губернатором Натальей Комаровой и президентом нефтяной компании «ЛУКОЙЛ» Вагитом Алекперовым работают в Когалыме, обсуждают развитие центра высоких биомедицинских технологий,
В Югре планируют привить от гриппа большинство населения
- В ХМАО медикам поставлена задача по вакцинации от гриппа более 60% населения округа. Об этом URA.RU сообщил источник в сфере здравоохранения.
Бизнесмен из Сургута скрылся от следствия в Украине
- Учредитель крупной строительной компании Сургута Богдан Нестор скрылся от следствия по делу обманутых дольщиков и уехал на ПМЖ в Украину. В России он объявлен в федеральный розыск.
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