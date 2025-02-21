В ХМАО работникам самых востребованных профессий предлагают зарплату вдвое ниже рынка

В ХМАО работникам востребованных профессий предлагают зарплату вдвое ниже рынка
© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО самые востребованные рабочие могут рассчитывать лишь на небольшую зарплату
В ХМАО самые востребованные рабочие могут рассчитывать лишь на небольшую зарплату Фото:

В Югре массовый спрос на работников без квалификации не всегда гарантирует высокие заработки. Об этом URA.RU рассказали аналитики Hh.ru

«Не всегда массовый спрос на специалистов гарантирует им высокие заработки. Пример тому — мерчендайзеры. Эти специалисты вошли в топ-20 наиболее востребованных, но при этом уровень зарплатных предложений для них составил 45 400 рублей в среднем, что составляет 52% от актуальной медианы предлагаемых зарплат в ХМАО», — рассказали агентству в Hh.ru

Медиана предлагаемой зарплаты в ХМАО — 87 216 рублей. Востребованные рынком администраторы могут рассчитывать на 50 600 рублей — это 58% от средней предлагаемой зарплаты в Югре, официантам, барменам, бариста, операторам call-центра, специалистам контактного центра, продавцам-консультантам и продавцам-кассирам — по 55 000 руб., или 63%.

Ранее URA.RU сообщало, что на большой заработок в ХМАО могут надеяться водители и курьеры. Средние «расценки» для водителей в этом году 155 000 рублей, для курьеров порядка 200 тысяч рублей.

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В Югре массовый спрос на работников без квалификации не всегда гарантирует высокие заработки. Об этом URA.RU рассказали аналитики Hh.ru «Не всегда массовый спрос на специалистов гарантирует им высокие заработки. Пример тому — мерчендайзеры. Эти специалисты вошли в топ-20 наиболее востребованных, но при этом уровень зарплатных предложений для них составил 45 400 рублей в среднем, что составляет 52% от актуальной медианы предлагаемых зарплат в ХМАО», — рассказали агентству в Hh.ru Медиана предлагаемой зарплаты в ХМАО — 87 216 рублей. Востребованные рынком администраторы могут рассчитывать на 50 600 рублей — это 58% от средней предлагаемой зарплаты в Югре, официантам, барменам, бариста, операторам call-центра, специалистам контактного центра, продавцам-консультантам и продавцам-кассирам — по 55 000 руб., или 63%. Ранее URA.RU сообщало, что на большой заработок в ХМАО могут надеяться водители и курьеры. Средние «расценки» для водителей в этом году 155 000 рублей, для курьеров порядка 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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