Сколько денег получит житель ХМАО, сорвавший лотерейный куш

Югорчан, выигравший 46 миллионов рублей в лотерею, после вычета налогов получит на руки 37,5 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи».
«Обладатель суперприза в размере 46 129 600 рублей получит на руки 37 501 680 рублей — сумму выигрыша за вычетом налога в размере 8 627 920 рублей. При расчете выплаты учитывается налог по прогрессивной ставке от 13% до 20%», — следует из сообщения.
Победитель пока что не объявился. Для оформления выигрыша ему необходимо обратиться к организаторам лотереи в течение семи месяцев с момента публикации результатов розыгрыша.
Ранее URA.RU рассказывало о другом счастливчике из ХМАО, которому также повезло в лотерее — им стал нефтяник. Выигранный миллион рублей он планирует потратить на благотворительность.
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