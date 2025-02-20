20 февраля 2025

Сколько денег получит житель ХМАО, сорвавший лотерейный куш

Житель ХМАО, выигравший в лотерею, отдаст более 8 миллионов рублей на налоги
© Служба новостей «URA.RU»
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Налог за выигрыш составит более 8 млн рублей
Налог за выигрыш составит более 8 млн рублей Фото:

Югорчан, выигравший 46 миллионов рублей в лотерею, после вычета налогов получит на руки 37,5 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи».

«Обладатель суперприза в размере 46 129 600 рублей получит на руки 37 501 680 рублей — сумму выигрыша за вычетом налога в размере 8 627 920 рублей. При расчете выплаты учитывается налог по прогрессивной ставке от 13% до 20%», — следует из сообщения.

Победитель пока что не объявился. Для оформления выигрыша ему необходимо обратиться к организаторам лотереи в течение семи месяцев с момента публикации результатов розыгрыша.

Ранее URA.RU рассказывало о другом счастливчике из ХМАО, которому также повезло в лотерее — им стал нефтяник. Выигранный миллион рублей он планирует потратить на благотворительность.

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Югорчан, выигравший 46 миллионов рублей в лотерею, после вычета налогов получит на руки 37,5 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи». «Обладатель суперприза в размере 46 129 600 рублей получит на руки 37 501 680 рублей — сумму выигрыша за вычетом налога в размере 8 627 920 рублей. При расчете выплаты учитывается налог по прогрессивной ставке от 13% до 20%», — следует из сообщения. Победитель пока что не объявился. Для оформления выигрыша ему необходимо обратиться к организаторам лотереи в течение семи месяцев с момента публикации результатов розыгрыша. Ранее URA.RU рассказывало о другом счастливчике из ХМАО, которому также повезло в лотерее — им стал нефтяник. Выигранный миллион рублей он планирует потратить на благотворительность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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