20 февраля 2025

Из ХМАО в зону СВО впервые отправился подсудимый по уголовному делу

© Служба новостей «URA.RU»
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Подсудимого освободили из-под стражи и он отбыл к месту прохождения службы
Подсудимого освободили из-под стражи и он отбыл к месту прохождения службы Фото:

В ХМАО впервые подсудимый по уголовному делу заключил контракт на прохождение службы в зоне СВО. Ему освободили из-под стражи и приостановили судебное производство.

«Окружной суд Ханты-Мансийского автономного округа впервые приостановил производство по уголовному делу в отношении одного из жителей Югры — в связи с заключением им контракта на воинскую службу в период мобилизации. Меру пресечения подсудимому, находящемуся под стражей, отменили, мужчина подписал контракт и убыл к месту прохождения службы», — передает издание Ugra-news.ru со ссылкой судебный департамент округа.

Это стало возможно из-за изменений в уголовно-процессуальном кодексе, вступивших в силу осенью 2024 года. Согласно им, у мобилизованных граждан, находящихся на стадии судебного следствия, разрешено заключать контракт и отправляться на службу. До октября 2024 года такие изменения касались лишь тех, кто был мобилизован после приговора или в процессе следствия.

Ранее стало известно, что в зону спецоперации отправится бывший сотрудник отдела лицензирования и лицензионного контроля управления потребительского рынка департамента экономического развития региона Денис Журавлев. Он находился в розыске, так как не явился на оглашение приговора суда. Ему было назначено 10 лет лишения свободы.

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В ХМАО впервые подсудимый по уголовному делу заключил контракт на прохождение службы в зоне СВО. Ему освободили из-под стражи и приостановили судебное производство. «Окружной суд Ханты-Мансийского автономного округа впервые приостановил производство по уголовному делу в отношении одного из жителей Югры — в связи с заключением им контракта на воинскую службу в период мобилизации. Меру пресечения подсудимому, находящемуся под стражей, отменили, мужчина подписал контракт и убыл к месту прохождения службы», — передает издание Ugra-news.ru со ссылкой судебный департамент округа. Это стало возможно из-за изменений в уголовно-процессуальном кодексе, вступивших в силу осенью 2024 года. Согласно им, у мобилизованных граждан, находящихся на стадии судебного следствия, разрешено заключать контракт и отправляться на службу. До октября 2024 года такие изменения касались лишь тех, кто был мобилизован после приговора или в процессе следствия. Ранее стало известно, что в зону спецоперации отправится бывший сотрудник отдела лицензирования и лицензионного контроля управления потребительского рынка департамента экономического развития региона Денис Журавлев. Он находился в розыске, так как не явился на оглашение приговора суда. Ему было назначено 10 лет лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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