Из ХМАО в зону СВО впервые отправился подсудимый по уголовному делу

В ХМАО впервые подсудимый по уголовному делу заключил контракт на прохождение службы в зоне СВО. Ему освободили из-под стражи и приостановили судебное производство.
«Окружной суд Ханты-Мансийского автономного округа впервые приостановил производство по уголовному делу в отношении одного из жителей Югры — в связи с заключением им контракта на воинскую службу в период мобилизации. Меру пресечения подсудимому, находящемуся под стражей, отменили, мужчина подписал контракт и убыл к месту прохождения службы», — передает издание Ugra-news.ru со ссылкой судебный департамент округа.
Это стало возможно из-за изменений в уголовно-процессуальном кодексе, вступивших в силу осенью 2024 года. Согласно им, у мобилизованных граждан, находящихся на стадии судебного следствия, разрешено заключать контракт и отправляться на службу. До октября 2024 года такие изменения касались лишь тех, кто был мобилизован после приговора или в процессе следствия.
Ранее стало известно, что в зону спецоперации отправится бывший сотрудник отдела лицензирования и лицензионного контроля управления потребительского рынка департамента экономического развития региона Денис Журавлев. Он находился в розыске, так как не явился на оглашение приговора суда. Ему было назначено 10 лет лишения свободы.
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