В ХМАО ждут серию задержаний ставленников арестованного экс-замгубернатора Алексея Шипилова. Источники URA.RU передают, что в Югру якобы должен приехать высокопоставленный силовик, после визита которого проверки команды бывшего главного идеолога перерастут в уголовные дела о коррупции, и новые фигуранты могут начать появляться уже в течение двух ближайших недель.
«Под угрозой блок региональной безопасности, где, как рассказывают знакомые с ходом проверок источники, могут быть вскрыты нарушения при закупках для бойцов, а также связанные с ним некоммерческие организации. Вероятно, зацепят молодежно-патриотический блок и ответственных за пропаганду. Как минимум, речь идет об одном бывшем заме губернатора (здесь чаще всего называют фамилию Алексея Золотухина), одном действующем директоре департамента, пережившем перестройку кабмина в октябре 2024 года, заместителе главы другого департамента и директоре одного из правительственных учреждений, входящих в блок внупола, а также ряда более мелких фигур. Но списки могут меняться, и окончательное решение — за ФСБ», — предполагает инсайдер.
Подтвердить информацию на момент публикации новости не удалось, хотя о возможных задержаниях говорят источники в различных сферах, в том числе и в правительстве, и в кругах силовиков. В пресс-службу регионального управления ФСБ по Тюмени направлен запрос. Ответ ожидается.
Шипилов был задержан 14 февраля по подозрению в получении взятки в размере 7,5 миллионов рублей. Следственные мероприятия в отношении него, по одной из версий, начались в связи с делом экс-мэра Сургута Андрея Филатова, которого обвиняют в коммерческом подкупе, дело находится в ведении ФСБ и Следственного комитета.
Ранее URA.RU сообщало, что бывшего первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова отконвориуют в СИЗО Тюмени. Нижневартовское СИЗО-1 заполнено подследственными восточной зоны, и подозреваемых из ИВС Ханты-Мансийска, а также центральных и западных районов Югры решено конвоировать на юг области.
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