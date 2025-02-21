Wildberries назвал самые популярные подарки, которые жители ХМАО купили к 23 февраля

Югорчане скупили на Wildberries бритвы, носки и кружки к 23 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Носки проиграли бритвам по росту продаж
Носки проиграли бритвам по росту продаж Фото:

Ко Дню защитника Отечества жители ХМАО скупили бритвы, носки, кружки, а также парфюм. Топом продаж в канун праздника с URA.RU поделились аналитики Wildberries.

«Значительно выросли продажи мужской парфюмерии, дезодорантов. В битве носков и средств после бритья с бритвами в округе победу одержали последние», — следует из исследования маркетплейса.

Среди популярных товаров оказались и кружки, а из гаджетов югорчане чаще всего покупали беспроводные наушники. «Внешние аккумуляторы также популярны в качестве подарка в ХМАО. Рост продаж составил 60% — это выше показателей других регионов», — добавили аналитики.

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Ко Дню защитника Отечества жители ХМАО скупили бритвы, носки, кружки, а также парфюм. Топом продаж в канун праздника с URA.RU поделились аналитики Wildberries. «Значительно выросли продажи мужской парфюмерии, дезодорантов. В битве носков и средств после бритья с бритвами в округе победу одержали последние», — следует из исследования маркетплейса. Среди популярных товаров оказались и кружки, а из гаджетов югорчане чаще всего покупали беспроводные наушники. «Внешние аккумуляторы также популярны в качестве подарка в ХМАО. Рост продаж составил 60% — это выше показателей других регионов», — добавили аналитики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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