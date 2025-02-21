Wildberries назвал самые популярные подарки, которые жители ХМАО купили к 23 февраля

Ко Дню защитника Отечества жители ХМАО скупили бритвы, носки, кружки, а также парфюм. Топом продаж в канун праздника с URA.RU поделились аналитики Wildberries.
«Значительно выросли продажи мужской парфюмерии, дезодорантов. В битве носков и средств после бритья с бритвами в округе победу одержали последние», — следует из исследования маркетплейса.
Среди популярных товаров оказались и кружки, а из гаджетов югорчане чаще всего покупали беспроводные наушники. «Внешние аккумуляторы также популярны в качестве подарка в ХМАО. Рост продаж составил 60% — это выше показателей других регионов», — добавили аналитики.
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