Губернатор ХМАО анонсировал новый проект ко Дню защитника Отечества

В преддверии Дня защитника Отечества губернатор ХМАО Руслан Кухарук предложил создать каталог, в котором будут представлены лучшие проекты общественных ветеранских организаций. Об этом глава региона заявил во время встречи с ветеранами СВО.
«Предложил создать каталог проектов и достижений общественных ветеранских организаций, бойцы поддержали идею. Это станет сборником успешных практик и продемонстрирует масштаб деятельности наших защитников в мирной жизни», — предложил глава региона.
Поручение принял первый замгубернатора Павел Тараканов, заверив, что каталог будет создан в печатном и электронном виде. «Поручение взял на контроль. После завершения проведем красивую презентацию», — заверил Тараканов. В завершение встречи губернатор вручил бойцам удостоверения общественной организации Югры «Ассоциация ветеранов СВО».
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО проведут первый всероссийский «Кубок защитников Отечества» для ветеранов СВО. Соревнования будут включать зимние спортивные дисциплины.
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