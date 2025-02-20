20 февраля 2025

В ХМАО территорию промтехнопарка «Сириус» расширяют для пяти резидентов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Строительство планируется завершить в 2026 году
Строительство планируется завершить в 2026 году Фото:

В Сургуте (ХМАО) на территории промышленного технопарка «Сириус Б» ведется строительство инфраструктуры для пяти резидентов. По данным окружного департамента промышленности, завершить проект планируется в 2026 году.

«На территории промышленного технопарка „Сириус Б“ (Сургут) до конца 2026 года будут созданы современные инновационно-технологический и инжиниринговый центры. Сейчас на промплощадке ведется строительство инфраструктуры для пяти резидентов из числа субъектов малого и среднего бизнеса», — сообщается на сайте департамента. Общая стоимость проекта составляет 175,2 миллиона рублей.

Общая площадь новых производственных помещений составит порядка трех тысяч квадратных метров. Здесь разместится производство нетканых материалов с применением инновационных технологий пропитки мебели, а также фармкомпания по переработка лекарственных растений и производству лекарственных препаратов. Здесь же будут вестись прикладные научные исследования в сфере геодезии для нефтяного сектора и производиться различные виды энергии для повышения мощности обработки данных и внедрения ИИ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте (ХМАО) на территории промышленного технопарка «Сириус Б» ведется строительство инфраструктуры для пяти резидентов. По данным окружного департамента промышленности, завершить проект планируется в 2026 году. «На территории промышленного технопарка „Сириус Б“ (Сургут) до конца 2026 года будут созданы современные инновационно-технологический и инжиниринговый центры. Сейчас на промплощадке ведется строительство инфраструктуры для пяти резидентов из числа субъектов малого и среднего бизнеса», — сообщается на сайте департамента. Общая стоимость проекта составляет 175,2 миллиона рублей. Общая площадь новых производственных помещений составит порядка трех тысяч квадратных метров. Здесь разместится производство нетканых материалов с применением инновационных технологий пропитки мебели, а также фармкомпания по переработка лекарственных растений и производству лекарственных препаратов. Здесь же будут вестись прикладные научные исследования в сфере геодезии для нефтяного сектора и производиться различные виды энергии для повышения мощности обработки данных и внедрения ИИ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...