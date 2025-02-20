В ХМАО территорию промтехнопарка «Сириус» расширяют для пяти резидентов

В Сургуте (ХМАО) на территории промышленного технопарка «Сириус Б» ведется строительство инфраструктуры для пяти резидентов. По данным окружного департамента промышленности, завершить проект планируется в 2026 году.
«На территории промышленного технопарка „Сириус Б“ (Сургут) до конца 2026 года будут созданы современные инновационно-технологический и инжиниринговый центры. Сейчас на промплощадке ведется строительство инфраструктуры для пяти резидентов из числа субъектов малого и среднего бизнеса», — сообщается на сайте департамента. Общая стоимость проекта составляет 175,2 миллиона рублей.
Общая площадь новых производственных помещений составит порядка трех тысяч квадратных метров. Здесь разместится производство нетканых материалов с применением инновационных технологий пропитки мебели, а также фармкомпания по переработка лекарственных растений и производству лекарственных препаратов. Здесь же будут вестись прикладные научные исследования в сфере геодезии для нефтяного сектора и производиться различные виды энергии для повышения мощности обработки данных и внедрения ИИ.
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