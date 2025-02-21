Снимки фотографа из ХМАО попали в испанский глянцевый журнал. Фото

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Снимки опубликовали ко Дню влюбленных
Снимки опубликовали ко Дню влюбленных Фото:

Снимки фотографа Анастасии Шпаковой из Сургута попали в испанский глянцевый журнал. Об этом сообщила девушка в своих соцсетях.

«Испанский журнал опубликовал снимки сургутского фотографа — мои снимки. Ааа, я все еще не верю! Это мое имя на обложке, представляете?», — написала девушка в своем telegram-канале.

Девушка опубликовала свои работы на веб-ресурсе, где редактор иностранного издания наткнулся на кадры сургутянки. Снимки вышли в выпуске, посвященному Дню святого Валентина.

Фото на обложке
Фото на обложке
Фото:
Фото из серии «love story»
Фото из серии «love story»
Фото:

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Снимки фотографа Анастасии Шпаковой из Сургута попали в испанский глянцевый журнал. Об этом сообщила девушка в своих соцсетях. «Испанский журнал опубликовал снимки сургутского фотографа — мои снимки. Ааа, я все еще не верю! Это мое имя на обложке, представляете?», — написала девушка в своем telegram-канале. Девушка опубликовала свои работы на веб-ресурсе, где редактор иностранного издания наткнулся на кадры сургутянки. Снимки вышли в выпуске, посвященному Дню святого Валентина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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