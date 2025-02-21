Снимки опубликовали ко Дню влюбленных
Снимки фотографа Анастасии Шпаковой из Сургута попали в испанский глянцевый журнал. Об этом сообщила девушка в своих соцсетях.
«Испанский журнал опубликовал снимки сургутского фотографа — мои снимки. Ааа, я все еще не верю! Это мое имя на обложке, представляете?», — написала девушка в своем telegram-канале.
Девушка опубликовала свои работы на веб-ресурсе, где редактор иностранного издания наткнулся на кадры сургутянки. Снимки вышли в выпуске, посвященному Дню святого Валентина.
Фото на обложке
Фото из серии «love story»
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