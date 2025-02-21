Путин продлил полномочия председателю арбитражного суда ХМАО

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении полномочий председателю арбитражного суда ХМАО Денису Лисянскому. Об этом сообщили в официальном telegram-канале судов общей юрисдикции Югры.
«Указом Президента Российской Федерации от 21 февраля 2025 года № 93 „О назначении судей федеральных судов...“… Председателем Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа — Югры [назначен] Лисянский Денис Павлович», — написано в сообщении.
Также свои полномочия сохранил председатель суда ХМАО Павел Шкилев. Оба госслужащих продолжат занимать свои должности еще минимум шесть лет.
Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала продлить срок полномочий председателю арбитражного суда ХМАО Денису Лисянскому несмотря на вопросы, которые возникли к качеству работы суда. Также ВККС заинтересовал возможный конфликт интересов — жена Лисянского работает заместителем начальника отдела наград в аппарате губернатора ХМАО.
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