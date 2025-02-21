В ХМАО прокурор требует скандального подрядчика мэрии вернуть «золотой парашют»

Прокуратура Нижневартовска (ХМАО) потребовала от скандального подрядчика властей города вернуть «золотой парашют», которые он получил после отставки по собственному желанию. Глава надзорного ведомства Александр Еременко, планомерно добивающийся отставки экс-главы муниципального комбината питания (КПСУ) Владимира Валетова по утрате доверия, подал на него в суд.
«Несмотря на все попытки команды Валетова отбиться от надзорного ведомства, отстоять увольнение по собственному желанию не вышло. Еременко инициировал судебное разбирательство, прокуратура требует отставки Валетова по утрате доверия и возвращения всех полученных им при увольнении денег. По слухам, речь идет о сумме более 600 тысяч рублей», — уточняет инсайдер.
В пресс-службу администрации направлен запрос о выплатах, полученных Валетовым. Ответ ожидается. В пресс-службе прокуратуры ХМАО подтвердили подачу искового заявления.
Экс-директор КПСУ прославился после проверки школьных столовых, где обычную говядину закупали, в несколько раз превышающей рыночную, но ее сложно было найти в супе. После выявленных силовиками махинаций попытки мэрии сменить подрядчика окончились шантажом.
Ранее URA.RU писало, что Валетов проведет время до суда в СИЗО. Ему продлили меру пресечения в виде заключения под стражу.
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