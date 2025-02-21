В ХМАО прокурор требует скандального подрядчика мэрии вернуть «золотой парашют»

Прокуратура Нижневартовска подала в суд на экс-главу комбината питания Валетова
© Служба новостей «URA.RU»
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Прокурор Нижневартовска Александр Еременко настаивает на увольнении экс-подрядчика по утрате доверия
Прокурор Нижневартовска Александр Еременко настаивает на увольнении экс-подрядчика по утрате доверия Фото:

Прокуратура Нижневартовска (ХМАО) потребовала от скандального подрядчика властей города вернуть «золотой парашют», которые он получил после отставки по собственному желанию. Глава надзорного ведомства Александр Еременко, планомерно добивающийся отставки экс-главы муниципального комбината питания (КПСУ) Владимира Валетова по утрате доверия, подал на него в суд.

«Несмотря на все попытки команды Валетова отбиться от надзорного ведомства, отстоять увольнение по собственному желанию не вышло. Еременко инициировал судебное разбирательство, прокуратура требует отставки Валетова по утрате доверия и возвращения всех полученных им при увольнении денег. По слухам, речь идет о сумме более 600 тысяч рублей», — уточняет инсайдер.

В пресс-службу администрации направлен запрос о выплатах, полученных Валетовым. Ответ ожидается. В пресс-службе прокуратуры ХМАО подтвердили подачу искового заявления.

Экс-директор КПСУ прославился после проверки школьных столовых, где обычную говядину закупали, в несколько раз превышающей рыночную, но ее сложно было найти в супе. После выявленных силовиками махинаций попытки мэрии сменить подрядчика окончились шантажом.

Ранее URA.RU писало, что Валетов проведет время до суда в СИЗО. Ему продлили меру пресечения в виде заключения под стражу.

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Прокуратура Нижневартовска (ХМАО) потребовала от скандального подрядчика властей города вернуть «золотой парашют», которые он получил после отставки по собственному желанию. Глава надзорного ведомства Александр Еременко, планомерно добивающийся отставки экс-главы муниципального комбината питания (КПСУ) Владимира Валетова по утрате доверия, подал на него в суд. «Несмотря на все попытки команды Валетова отбиться от надзорного ведомства, отстоять увольнение по собственному желанию не вышло. Еременко инициировал судебное разбирательство, прокуратура требует отставки Валетова по утрате доверия и возвращения всех полученных им при увольнении денег. По слухам, речь идет о сумме более 600 тысяч рублей», — уточняет инсайдер. В пресс-службу администрации направлен запрос о выплатах, полученных Валетовым. Ответ ожидается. В пресс-службе прокуратуры ХМАО подтвердили подачу искового заявления. Экс-директор КПСУ прославился после проверки школьных столовых, где обычную говядину закупали, в несколько раз превышающей рыночную, но ее сложно было найти в супе. После выявленных силовиками махинаций попытки мэрии сменить подрядчика окончились шантажом. Ранее URA.RU писало, что Валетов проведет время до суда в СИЗО. Ему продлили меру пресечения в виде заключения под стражу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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