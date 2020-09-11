В Перми пожаловались на розыгрыш iPhone во время выборов

Пермякам якобы предлагают сделать селфи с бюллетенем и принять участие в розыгрыше iPhone Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Пермская краевая избирательная комиссия просит прокуратуру проверить информацию о розыгрыше iPhone во время выборов. Об этом рассказывает пресс-служба крайизбиркома в Instagram. Комиссия сообщает, что в социальных сетях появилось видео, где избиратели сообщают об участии в розыгрыше смартфона за селфи с бюллетенем.

«В соцсетях публикуют информацию о розыгрыше смартфона от имени Пермского порохового завода за селфи с избирательного участка. При этом на снимке человек должен быть без маски, а бюллетень — не заполненным», — рассказали в пресс-службе крайизбиркома. Там отметили, что по данному факту направлен запрос в прокуратуру края с целью выявления признаков возможного давления на избирателей.

«Согласно закону, запрещены какие-либо розыгрыши, лотереи, которые ставят выигрыш в зависимость от результатов голосования за одного из кандидатов», — уточнили в крайизбиркоме. В приемной Пермского порохового завода на звонок URA.RU не ответили.

В Пермском крае с 11 по 13 сентября проходят выборы губернатора Пермского края. В них принимают участие Ксения Айтакова от КПРФ, Евгений Козлов от «Патриотов России», Олег Постников от ЛДПР и самовыдвиженец Дмитрий Махонин.