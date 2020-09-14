Выяснилось, когда в России начнется вторая волна коронавируса

Новая вспышка коронавируса в России может начаться в ноябре, считает Александр Горелов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России ожидается повышение заболеваемости коронавирусом в ноябре 2020 года. Такой прогноз дал замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По словам специалиста, определить, на какой срок защищает вакцина от коронавируса, можно будет минимум через два месяца. «И как раз мы ожидаем очередное повышение заболеваемости в конце ноября, и тогда станет очевидно, своевременно сделанная прививка защищает или нет», — сказал Горелов во время эфира программы «Док-Ток» на «Первом канале».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила мнение, что нужно быть готовым к разным вариантам, но в случае соблюдения обществом правил безопасности изменений в эпидемиологической обстановке второй волны коронавируса в РФ не будет, пишет «Национальная служба новостей». Мэр Москвы Сергей Собянин также считает, что новой вспышки COVID-19 в стране ждать не стоит, передает RT.