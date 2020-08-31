Россияне боятся бронировать туры из-за фейковой новости

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Россияне боятся покупать туры из-за фейковой новости про ограничительные меры Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Недостоверная информация о том, что осенью россиян ждет вторая волна карантина в связи с коронавирусом привела к отсутствию спроса на зимние туры. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

«Информация о том, что нас всех ждет вторая волна ограничений, старт которой якобы „намечен“ на 20 сентября — стопроцентный фейк. Однако, туристы, даже внутренне понимая, что это так, все равно не хотят рисковать», — цитирует «Вестник АТОР» директора одного из турагенств страны Алексана Мкртчана. По его словам, спрос на туры после появления данной даты упал практически до нуля.

По словам представителя турбизнеса, ситуация с интересом клиентов к осенним и зимним турам изменится только в конце сентября. В настоящее время глубина бронирования в среднем составляет семь дней.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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