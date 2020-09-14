На вакантное место в думе Перми появились кандидаты

Место в гордуме Перми станет вакантным после ухода Вячеслава Григорьева Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Появились претенденты на место депутата пермской гордумы Вячеслава Григорьева, который готовится перейти в краевой парламент после победы на довыборах по округу №2. Фамилии возможных кандидатов URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«На место Григорьева претендуют как минимум, трое — [начальник управления экспертизы и аналитики аппарата гордумы Денис] Ушаков, [зампредседателя общественной палаты Пермского края Михаил] Мухин и [председатель комитета по молодежному предпринимательству „ОПОРЫ РОССИИ“] Айна Якупова», — пояснил URA.RU источник, знакомый с ситуацией.

Заявление Григорьева о сложении полномочий депутаты гордумы рассмотрят на ближайшем пленарном заседании — 22 сентября. После — реготделение «Единой России» должно определиться с кандидатом на вакантное место. Затем избирком Перми примет решение о передаче мандата.

В беседе с корреспондентом URA.RU Григорьев пояснил, что по всей видимости, сложит с себя полномочия депутата до конца рабочей недели. «До пятницы, по всей видимости, буду слагать полномочия и двигаться дальше в соответствии с избирательным законодательством», — отметил он.

Ушаков оказался недоступен по известному редакции номеру телефона. Мухин и Якупова от каких-либо комментариев воздержались. Ранее источник URA.RU в краевых органах власти назвал Мухина основным претендентом на депутатское кресло в пермской думе.