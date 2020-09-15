Глава Пермского края Дмитрий Махонин дал поручение усилить краевое министерство строительства. Об этом было заявлено в ходе заседания правительства, где шла речь о реализации адресной инвестиционной программы. По словам Махонина, реализация программы «хромает, а ожиданий [у жителей] очень много».
«Исполнение программы по итогам 2019 года составило менее, чем 30%, что никуда не годится. В этом году путем титанических усилий вытягиваем исполнение на 60%, но в следующем году программа должна быть исполнена не менее, чем на 90%. Нам нужно будет темпы нагонять. Я жду кадрового усиления в министерстве [строительства], УКСе (управление капитального строительства Пермского края -прим.ред.)», — заявил Махонин.
Губернатор также обратил внимание членов правительства, что к 2024 году (300-летию Перми) в крае необходимо построить порядка 130 объектов и отметил, что «лично будет держать эти вопросы на контроле». Он посоветовал минстрою обратить особое внимание на тех подрядчиков, «которые приносят проблемы», отметив, что таковых необходимо «преследовать по всем направлениям».
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