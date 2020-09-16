Подчиненные пермского губернатора сдали тесты на коронавирус

Дмитрий Махонин ушел на больничный Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

Сотрудники администрации губернатора Пермского края сдали тесты на коронавирус. Об этом URA.RU сообщил пресс-секретарь главы региона Станислав Шубин.

«Тесты на коронавирус сдали. Ждем результаты», — отметил Шубин. Он также сообщил, что сотрудники администрации губернатора сдают тесты регулярно.

Открытым остается вопрос по дате инаугурации губернатора, которая запланирована на 21 сентября. Пока событие находится в графике и не переносилось, отмечают в пресс-службе губернатора.

Сегодня стало известно о том, что губернатор Дмитрий Махонин ушел на больничный. Признаки ОРВИ также есть у замглавы администрации губернатора Александра Смертина. На время больничного исполнять обязанности губернатора будет руководитель администрации губернатора Пермского края Леонид Политов.