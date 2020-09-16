Число активных больных коронавирусом растет Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области количество активных больных коронавирусом (разница между заболевшими, выздоровевшими и умершими) превысило отметки, которые фиксировались в середине июля. При этом количество новых заболевших остается стабильным: зафиксировано 126 новых случаев COVID-19.

Исходя из официальных данных штаба по борьбе с коронавирусом, в Свердловской области на 17 сентября 5 911 активных больных коронавирусом. Схожие цифры были лишь в середине июля — тогда болело 5 956 человек.

«Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 27 425. Состояние 77 госпитализированных оценивается как тяжелое», — сообщили в штабе. В больницах находится 371 пациентов, остальные, по данным штаба — в удовлетворительном состоянии. За сутки зарегистрировано 12 случаев смерти больных COVID-19, всего умерло 549 свердловчан. Выписано 63 человека, общее число выздоровевших достигло 20 965 человек.

Число активных больных в регионе растет с начала августа URA.RU