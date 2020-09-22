В Екатеринбурге задержан «родственник» Деда Хасана

Задержанный оказался однофамильцем короля преступного мира Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Екатеринбурге полицейские задержали вооруженного мужчину по фамилии Усоян. Вскоре появились слухи, что гражданин является дальним родственником бывшего главы криминального мира России убитого в 2013 году Аслана Усояна по кличке Дед Хасан.

Силовики провели проверку и два источника в правоохранительных органах сообщили URA.RU, что задержанный всего лишь однофамилец короля преступного мира, никакого отношения к Деду Хасану не имеет. «Однофамилец, который был бы не против быть родственником», — говорит инсайдер.

По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, задержанный Усоян является уроженцем Армении, ранее был неоднократно судим за тяжкие преступления, на территории России находился незаконно.

«Сыщики получили оперативную информацию о том, что в одной из квартир Екатеринбурга, возможно, находится арсенал оружия. В ходе осмотра жилища на балконе была обнаружена сумка с предметом, похожим на ручную противопехотную гранату РГН с запалом. В самой квартире, в консоли, изъяли несколько десятков патронов калибра девять миллиметров и черную сумку с предметом, похожим на пистолет Макарова со следами коррозии. И у пистолета, и у гранаты были тщательно зачищены номера — так, как это делают часто представители криминального мира», — сообщил URA.RU Валерий Горелых.