В ХМАО будут тщательнее проверять отдыхающих на водоемах округа
Глава округа усилит наблюдение за отдыхающими на водоемах — власти призвали сообщать о нарушениях карантина — в Нижневартовске сел самолет с больным пассажиром — сотрудники ОМОН по ошибке выломали не ту дверь. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 24 сентября — в обзоре URA.RU:
Комарова ужесточит правила отдыха на водах
- Глава ХМАО Наталья Комарова приняла предложение МЧС сформировать патрульные группы с участием силовиков, представителей местной власти, волонтеров и общественников, а также разместить спасательные посты в необорудованных местах отдыха, чтобы уменьшить число происшествий.
Власть просит доносить на нарушителей карантина
- Вице-губернатор ХМАО Всеволод Кольцов предложил жителям округа следить за тем, как предприниматели выполняют требования Роспотребнадзора во время коронавируса и жаловаться на нарушителей.
ОМОН по ошибке выломал не ту дверь
- Силовики в Сургуте скрылись с места происшествия, когда поняли, что выломали дверь не той квартиры. Теперь хозяйка квартиры просит привлечь к ответственности причастных к операции сотрудников ОМОН.
В Нижневартовске экстренно сел самолет
- Самолет Boeing 777 авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Хабаровск-Москва, экстренно сел в аэропорту Нижневартовска из-за проблемы со здоровьем одного из пассажиров.
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