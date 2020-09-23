В ХМАО будут тщательнее проверять отдыхающих на водоемах округа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава округа усилит наблюдение за отдыхающими на водоемах — власти призвали сообщать о нарушениях карантина — в Нижневартовске сел самолет с больным пассажиром — сотрудники ОМОН по ошибке выломали не ту дверь. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 24 сентября — в обзоре URA.RU:

Комарова ужесточит правила отдыха на водах

Глава ХМАО Наталья Комарова приняла предложение МЧС сформировать патрульные группы с участием силовиков, представителей местной власти, волонтеров и общественников, а также разместить спасательные посты в необорудованных местах отдыха, чтобы уменьшить число происшествий.

Власть просит доносить на нарушителей карантина

Вице-губернатор ХМАО Всеволод Кольцов предложил жителям округа следить за тем, как предприниматели выполняют требования Роспотребнадзора во время коронавируса и жаловаться на нарушителей.

ОМОН по ошибке выломал не ту дверь

Силовики в Сургуте скрылись с места происшествия, когда поняли, что выломали дверь не той квартиры. Теперь хозяйка квартиры просит привлечь к ответственности причастных к операции сотрудников ОМОН.

В Нижневартовске экстренно сел самолет

Самолет Boeing 777 авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Хабаровск-Москва, экстренно сел в аэропорту Нижневартовска из-за проблемы со здоровьем одного из пассажиров.