23 сентября 2020
22 сентября 2020

Самое актуальное в ХМАО на 24 сентября. В Нижневартовске экстренно сел самолет, ОМОН случайно выломал дверь у жительницы Сургута

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Состязания в гонках по гребле на обласах - традиционных лодках народов Севера. Сургут, лодка, арктика, водоем, облас, гребец, часовня святой татьяны
В ХМАО будут тщательнее проверять отдыхающих на водоемах округа Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Глава округа усилит наблюдение за отдыхающими на водоемах — власти призвали сообщать о нарушениях карантина — в Нижневартовске сел самолет с больным пассажиром — сотрудники ОМОН по ошибке выломали не ту дверь. Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 24 сентября — в обзоре URA.RU:

Комарова ужесточит правила отдыха на водах

Власть просит доносить на нарушителей карантина

ОМОН по ошибке выломал не ту дверь

В Нижневартовске экстренно сел самолет

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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