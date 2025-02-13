13 февраля 2025
12 февраля 2025

Югорский мармелад с ягелем покорил жюри международного конкурса

Компания из ХМАО победила в международном конкурсе «Лучший продукт — 2025»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Предприятие из ХМАО выиграло в конкурсе «Лучший продукт - 2025» представив мармелад с брусникой и ягелем
Предприятие из ХМАО выиграло в конкурсе «Лучший продукт - 2025» представив мармелад с брусникой и ягелем Фото:

Компания из ХМАО СПК «Ханты-Мансийский» одержала победу на международном конкурсе «Лучший продукт — 2025». Югорское предприятие покорило жюри брусничным мармеладом с ягелем, сообщил глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин. 

«Поздравляем СПК „Ханты-Мансийский“ с победой! На Международном конкурсе „Лучший продукт — 2025“ наш местный производитель покорил жюри уникальными вкусами: мармеладом „Югорский лимонад“ и брусничным „Чумом“ с ягелем!» — написал Ряшин в своем telegram-канале.

Итоги конкурса подвели на престижной выставке «Продэкспо». На конкурсе лауреатами стали шесть югорских предприятий. В общей сложности они завоевали девять медалей. 

Ранее URA.RU сообщало, что Губернатор ХМАО анонсировал создание цифровой платформы для бизнеса. Она позволит небольшим местным предприятиям и семейным бизнесам выйти на всероссийский и международный уровень.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Компания из ХМАО СПК «Ханты-Мансийский» одержала победу на международном конкурсе «Лучший продукт — 2025». Югорское предприятие покорило жюри брусничным мармеладом с ягелем, сообщил глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.  «Поздравляем СПК „Ханты-Мансийский“ с победой! На Международном конкурсе „Лучший продукт — 2025“ наш местный производитель покорил жюри уникальными вкусами: мармеладом „Югорский лимонад“ и брусничным „Чумом“ с ягелем!» — написал Ряшин в своем telegram-канале. Итоги конкурса подвели на престижной выставке «Продэкспо». На конкурсе лауреатами стали шесть югорских предприятий. В общей сложности они завоевали девять медалей.  Ранее URA.RU сообщало, что Губернатор ХМАО анонсировал создание цифровой платформы для бизнеса. Она позволит небольшим местным предприятиям и семейным бизнесам выйти на всероссийский и международный уровень.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...