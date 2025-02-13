Югорский мармелад с ягелем покорил жюри международного конкурса

Компания из ХМАО СПК «Ханты-Мансийский» одержала победу на международном конкурсе «Лучший продукт — 2025». Югорское предприятие покорило жюри брусничным мармеладом с ягелем, сообщил глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.
«Поздравляем СПК „Ханты-Мансийский“ с победой! На Международном конкурсе „Лучший продукт — 2025“ наш местный производитель покорил жюри уникальными вкусами: мармеладом „Югорский лимонад“ и брусничным „Чумом“ с ягелем!» — написал Ряшин в своем telegram-канале.
Итоги конкурса подвели на престижной выставке «Продэкспо». На конкурсе лауреатами стали шесть югорских предприятий. В общей сложности они завоевали девять медалей.
Ранее URA.RU сообщало, что Губернатор ХМАО анонсировал создание цифровой платформы для бизнеса. Она позволит небольшим местным предприятиям и семейным бизнесам выйти на всероссийский и международный уровень.
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