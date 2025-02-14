Трамп ввел рекордные импортные пошлины против Китая

Президент США Дональд Трамп объявил о введении рекордных пошлин против Китая на сумму 600 миллиардов долларов. Об этом сообщил сам Трамп во время общения с журналистами.
«Я ввел очень существенные пошлины против Китая на 600 миллиардов долларов. Ни один другой президент не вводил столько», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.
Глава Министерства иностранных дел Китая Цинь Ган выразил надежду на то, что Соединенные Штаты прекратят применять методы сдерживания и подавления в отношении Китайской Народной Республики. По его словам, для развития двусторонних отношений необходимо, чтобы Вашингтон пошел на шаги навстречу Пекину, передает RT.
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