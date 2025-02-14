14 февраля 2025

Трамп ввел рекордные импортные пошлины против Китая

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп ввел импортные пошлины против Китая на сумму 600 миллиардов долларов
Трамп ввел импортные пошлины против Китая на сумму 600 миллиардов долларов Фото:

Президент США Дональд Трамп объявил о введении рекордных пошлин против Китая на сумму 600 миллиардов долларов. Об этом сообщил сам Трамп во время общения с журналистами.

«Я ввел очень существенные пошлины против Китая на 600 миллиардов долларов. Ни один другой президент не вводил столько», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Глава Министерства иностранных дел Китая Цинь Ган выразил надежду на то, что Соединенные Штаты прекратят применять методы сдерживания и подавления в отношении Китайской Народной Республики. По его словам, для развития двусторонних отношений необходимо, чтобы Вашингтон пошел на шаги навстречу Пекину, передает RT.

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Президент США Дональд Трамп объявил о введении рекордных пошлин против Китая на сумму 600 миллиардов долларов. Об этом сообщил сам Трамп во время общения с журналистами. «Я ввел очень существенные пошлины против Китая на 600 миллиардов долларов. Ни один другой президент не вводил столько», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. Глава Министерства иностранных дел Китая Цинь Ган выразил надежду на то, что Соединенные Штаты прекратят применять методы сдерживания и подавления в отношении Китайской Народной Республики. По его словам, для развития двусторонних отношений необходимо, чтобы Вашингтон пошел на шаги навстречу Пекину, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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