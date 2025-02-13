В ХМАО девушка месяц пробыла без сознания из-за коронавируса

В Нефтеюганске (ХМАО) 22-летняя девушка месяц пролежала без сознания из-за коронавируса, который вызвал острый миокардит. Югорчанку пришлось подключить к аппарату ЭКМО, благодаря которому ее легкие и сердце продолжали работать.
«Алена уснула в апреле, а проснулась в конце мая. Спустя почти год после случившегося, пациентка проходит реабилитацию в Кардиоцентре. Весна 2024 года навсегда останется в ее сердце», — сообщает Департамент здравоохранения Югры в своем telegram-канале.
Уже две недели спустя врачи отметили положительную динамику в выздоровлении. А сейчас девушка проходит курс реабилитации. Она учится ходить без трости и готовиться защищать диплом. Врачи стараются как можно скорее вернуть югорчанку к полноценной жизни.
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