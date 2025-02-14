Что известно о задержании бывшего первого замгубернатора ХМАО к этому часу

Бывший первый замгубернатора ХМАО Шипилов подозревается во взятках
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Шипилову грозит уголовная ответственность за взятки в особо крупном размере
Шипилову грозит уголовная ответственность за взятки в особо крупном размере Фото:
новость из сюжета
Силовики задержали бывшего замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова

В Ханты-Мансийске 14 февраля ФСБ задержала бывшего первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова, ему вменяются взятки в особо крупном размере. Что известно к этому часу — в подборке URA.RU.

  • Зимой 2024 года у Шипилова проходили обыски. Его допрашивали силовики. По словам инсайдера URA.RU, это было связано с резонансным делом экс-мэра Сургута Андрея Филатова, который проходит подозреваемым по делу о коммерческом подкупе.
  • Первые слухи о задержании Шипилова появились днем 14 февраля. Позже стало известно, что он был задержан ФСБ в Ханты-Мансийске и отправлен на допрос в следственный комитет.
  • Инсайдеры URA.RU утверждают, что причиной задержания стала его связь с делом экс-мэра Сургута Андрея Филатова. Источники говорят, что бывший глава дал показания против Шипилова.
  • Экс-чиновнику инкриминировали часть 6 статьи 290 УК РФ. «Получение взятки в особо крупном размере». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В его доме также проходили обыски.
  • Вечером того же дня ФСБ опубликовало видео с задержанием Шипилова. Силовики раскрыли подробности инкриминируемого уголовного дела. По версии следствия, Шипилов получил 7,5 рублей за протекцию неназванному коммунальному предприятию при рейдерском захвате домов.
  • По данным инсайдеров агентства, сургуские telegram-каналы, считающиеся аффилированными с бывшим главой города Филатовым, опровергали версию о связи двух уголовных дел. Однако информацию о том, что ранее на очной ставке экс-мэр дал показания против Шипилова, журналистам рассказали несколько не связанных друг с другом источников. Косвенно эти факты подтверждаются релизами СКР и ФСБ.
  • В ближайшее время Шипилову изберут меру пресечения. Силовики продолжают следственные действия.

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В Ханты-Мансийске 14 февраля ФСБ задержала бывшего первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова, ему вменяются взятки в особо крупном размере. Что известно к этому часу — в подборке URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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