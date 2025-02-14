Что известно о задержании бывшего первого замгубернатора ХМАО к этому часу

Шипилову грозит уголовная ответственность за взятки в особо крупном размере
новость из сюжетаСиловики задержали бывшего замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова
В Ханты-Мансийске 14 февраля ФСБ задержала бывшего первого заместителя губернатора Югры Алексея Шипилова, ему вменяются взятки в особо крупном размере. Что известно к этому часу — в подборке URA.RU.
- Зимой 2024 года у Шипилова проходили обыски. Его допрашивали силовики. По словам инсайдера URA.RU, это было связано с резонансным делом экс-мэра Сургута Андрея Филатова, который проходит подозреваемым по делу о коммерческом подкупе.
- Первые слухи о задержании Шипилова появились днем 14 февраля. Позже стало известно, что он был задержан ФСБ в Ханты-Мансийске и отправлен на допрос в следственный комитет.
- Инсайдеры URA.RU утверждают, что причиной задержания стала его связь с делом экс-мэра Сургута Андрея Филатова. Источники говорят, что бывший глава дал показания против Шипилова.
- Экс-чиновнику инкриминировали часть 6 статьи 290 УК РФ. «Получение взятки в особо крупном размере». Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В его доме также проходили обыски.
- Вечером того же дня ФСБ опубликовало видео с задержанием Шипилова. Силовики раскрыли подробности инкриминируемого уголовного дела. По версии следствия, Шипилов получил 7,5 рублей за протекцию неназванному коммунальному предприятию при рейдерском захвате домов.
- По данным инсайдеров агентства, сургуские telegram-каналы, считающиеся аффилированными с бывшим главой города Филатовым, опровергали версию о связи двух уголовных дел. Однако информацию о том, что ранее на очной ставке экс-мэр дал показания против Шипилова, журналистам рассказали несколько не связанных друг с другом источников. Косвенно эти факты подтверждаются релизами СКР и ФСБ.
- В ближайшее время Шипилову изберут меру пресечения. Силовики продолжают следственные действия.
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