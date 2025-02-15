Вильфанд: в Россию возвращается зима

Вильфанд: в европейскую часть России идет похолодание
© Служба новостей «URA.RU»
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Следующей неделя в европейской части РФ ожидается холодной, но малоснежной
Следующей неделя в европейской части РФ ожидается холодной, но малоснежной Фото:

На следующей неделе в центре европейской части России ожидается похолодание, однако значительных снегопадов не будет, высота снежного покрова увеличится максимум на 2 сантиметра. Об этом сообщил научного руководителя Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Зима, казалось бы, наступила, но, как говорила героиня фильма „Москва слезам не верит“: „в стране с бумагой напряженка“, так вот в Центральном федеральном округе напряженка со снегом», — рассказал Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости. Малое количество снега наблюдается в Москве и Подмосковье, а также в Смоленской, Тверской, Брянской и Рязанской областях. Однако, несмотря на небольшой прогнозируемый прирост снега, метеоролог подчеркнул, что «с зимой прощаться рано», указывая на сохранение низких температур в регионе в течение следующей недели. 

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал Москве холод до -10 градусов, небольшой снег и переменную облачность. Об этом пишет «Национальная служба новостей».

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На следующей неделе в центре европейской части России ожидается похолодание, однако значительных снегопадов не будет, высота снежного покрова увеличится максимум на 2 сантиметра. Об этом сообщил научного руководителя Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. «Зима, казалось бы, наступила, но, как говорила героиня фильма „Москва слезам не верит“: „в стране с бумагой напряженка“, так вот в Центральном федеральном округе напряженка со снегом», — рассказал Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости. Малое количество снега наблюдается в Москве и Подмосковье, а также в Смоленской, Тверской, Брянской и Рязанской областях. Однако, несмотря на небольшой прогнозируемый прирост снега, метеоролог подчеркнул, что «с зимой прощаться рано», указывая на сохранение низких температур в регионе в течение следующей недели.  Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал Москве холод до -10 градусов, небольшой снег и переменную облачность. Об этом пишет «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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