13 февраля 2025

В ХМАО мошенники придумали новую схему для кражи денег у школьников

В ХМАО мошенники представляются завучами, чтобы красть деньги у школьников
© Служба новостей «URA.RU»
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Мошенник обманул 17-летнюю школьницу из Югры, представившись завучем
Мошенник обманул 17-летнюю школьницу из Югры, представившись завучем Фото:

Мошенники стали звонить школьникам и представляться завучами, чтобы через запугивание вынудить их перевести родительские деньги на «безопасные счета». На эту удочку попалась 17-летняя ученица из Советского района ХМАО.

«В дежурную часть ОМВД России по Советскому району обратилась гражданка. Она сообщила, что ее 17-летнюю дочь обманул мошенник, представившись завучем школы, в которой она учится. Аферист напугал несовершеннолетнюю информацией, что банковским счетам ее родителей угрожает опасность», — сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

Мошенники убедили девушку перевести деньги на различные счета. Сумма ущерба составила миллион рублей. Возбуждено уголовное дело

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Мошенники стали звонить школьникам и представляться завучами, чтобы через запугивание вынудить их перевести родительские деньги на «безопасные счета». На эту удочку попалась 17-летняя ученица из Советского района ХМАО. «В дежурную часть ОМВД России по Советскому району обратилась гражданка. Она сообщила, что ее 17-летнюю дочь обманул мошенник, представившись завучем школы, в которой она учится. Аферист напугал несовершеннолетнюю информацией, что банковским счетам ее родителей угрожает опасность», — сообщает telegram-канал «Полиция Югры». Мошенники убедили девушку перевести деньги на различные счета. Сумма ущерба составила миллион рублей. Возбуждено уголовное дело
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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