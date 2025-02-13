В ХМАО мошенники придумали новую схему для кражи денег у школьников

Мошенники стали звонить школьникам и представляться завучами, чтобы через запугивание вынудить их перевести родительские деньги на «безопасные счета». На эту удочку попалась 17-летняя ученица из Советского района ХМАО.
«В дежурную часть ОМВД России по Советскому району обратилась гражданка. Она сообщила, что ее 17-летнюю дочь обманул мошенник, представившись завучем школы, в которой она учится. Аферист напугал несовершеннолетнюю информацией, что банковским счетам ее родителей угрожает опасность», — сообщает telegram-канал «Полиция Югры».
Мошенники убедили девушку перевести деньги на различные счета. Сумма ущерба составила миллион рублей. Возбуждено уголовное дело
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