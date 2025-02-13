13 февраля 2025

В ХМАО для школьников второй смены объявлены актировки из-за морозов

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В ХМАО у учеников второй смены отменены занятия из-за морозов
В ХМАО у учеников второй смены отменены занятия из-за морозов Фото:

В ХМАО в нескольких поселениях отменены занятия у школьников 1-4-х классов из-за морозов. Информация об этом размещена на портале «Госуслуги».

«Занятия первой смены с 1-го по 8-й класс отменяются. На момент объявления температура составляет -29 градусов», — сообщается на портале.

Занятия отменены в деревнях Щекурья, Ломбовож, Кимкьясуй, Шайтанка и Казым. А также в селах Саранпауль, Сосьва, Полноват, Вазенват, Теги, Казым, поселках Вазентур, Верхнеказымский, Лыхма, Сорум, Сосновка и Березово. Среди городов актировки объявлены только в Белоярском.

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В ХМАО в нескольких поселениях отменены занятия у школьников 1-4-х классов из-за морозов. Информация об этом размещена на портале «Госуслуги». «Занятия первой смены с 1-го по 8-й класс отменяются. На момент объявления температура составляет -29 градусов», — сообщается на портале. Занятия отменены в деревнях Щекурья, Ломбовож, Кимкьясуй, Шайтанка и Казым. А также в селах Саранпауль, Сосьва, Полноват, Вазенват, Теги, Казым, поселках Вазентур, Верхнеказымский, Лыхма, Сорум, Сосновка и Березово. Среди городов актировки объявлены только в Белоярском.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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