В ХМАО для школьников второй смены объявлены актировки из-за морозов

В ХМАО у учеников второй смены отменены занятия из-за морозов
В ХМАО в нескольких поселениях отменены занятия у школьников 1-4-х классов из-за морозов. Информация об этом размещена на портале «Госуслуги».
«Занятия первой смены с 1-го по 8-й класс отменяются. На момент объявления температура составляет -29 градусов», — сообщается на портале.
Занятия отменены в деревнях Щекурья, Ломбовож, Кимкьясуй, Шайтанка и Казым. А также в селах Саранпауль, Сосьва, Полноват, Вазенват, Теги, Казым, поселках Вазентур, Верхнеказымский, Лыхма, Сорум, Сосновка и Березово. Среди городов актировки объявлены только в Белоярском.
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